Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом в субботу, 25 марта, заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, Минск давно просил разместить у них ядерное оружие.

«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, десять типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали „Искандер“», — заявил глава государства.

Путин отметил, что с 3 апреля начинается обучение экипажей и строительство хранилища для ядерного оружия. Эту работу намерены завершить до 1 июля.

«Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия," - заключил президент.