СМИ рассказали, как проводит время в СИЗО Александр Логунов

Рязанец Александр Логунов, обвиняемый в распространении порнографии и убийстве жены Елены Логуновой, продолжил находиться в одиночной камере СИЗО-1. Об этом сообщила «КП-Рязань».

По словам источника журналистов, Логунов «сидит один, спокоен, ни с кем не встречается». «Только переписывается по внутренней почте с матерью. Ну и детективы читает», — пишет издание.

Первое заседание по делу Логунова состоится в Железнодорожном райсуде 4 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме.