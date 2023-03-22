Суд по делу Логунова состоится 4 апреля

Суд по делу Логунова состоится 4 апреля. Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда.

В ведомстве отметили, что судебное заседание пройдет в закрытом режиме, так как рассмотрение уголовного дела может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства.

Судебное решение, которое состоится по результатам рассмотрения уголовного дела, будет провозглашено публично.

Информация о дате и времени провозглашения решения суда будет заблаговременно размещена на сайте суда