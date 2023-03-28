Гран-при «Черного кота-2023» получил коллектив из Нижнего Новгорода

В минувшие пятницу и выходные, 24-26 марта, в Рязанском дворце молодежи прошел 34-й танцевальный фестиваль «Черный кот».
Уже второй год ведущим фестиваля был Роман Потапов. Прежний ведущий, а также создатель и продюсер Игорь Крысанов не оставался все время представления за кулисами и поприветствовал участников со сцены.
На протяжении трех дней участники с разных городов показывали на фестивале номера в номинациях «Рок-н-ролл», «Фолк», «Клубный танец», «Слоу», «Фристайл». По итогам каждого дня в финал прошли лучшие коллективы по мнению проголосовавших зрителей. В этом году впервые на фестиваль приехал коллектив из Нижнего Новгорода «Ракета», который сразу взял гран-при «Черного кота-2023».
Также на сцене выступили уже любимчики зрителей, но и заявили о себе новые для «кота» коллективы. В перерывах между номинациями на сцену вышел один из «старожилов» фестиваля — шацкий коллектив «Огни», неоднократно становившийся победителем. По правилам «Черного кота», победители прошлого года не могут участвовать в следующем фестивале, поэтому «Огни» выступили с гостевой программой, в которой был номер, уже знакомый зрителям, а также новая постановка.
По итогам финального дня фестиваля места распределились таким образом.
Номинация «Черный котенок»:
- «Жемчужинки».
Номинация «Слоу»
- Лауреат «Стиль» (Санкт-Петербург);
- Победитель «Версия» (Калуга).
Номинация «Клубный танец»:
- Лауреат «Эффект» (Рязань);
- Победитель «Банзай» (Рязань).
Номинация «Фристайл»:
- Лауреат «Конспирация» (Рязань);
- Победитель «Стиль» (Санкт-Петербург).
Номинация «Рок-н-ролл»:
- Лауреат «Хамелеон» (Курск);
- Победитель «Танграм» (Рязань).
Номинация «Фолк»:
- Лауреат «Стиль» (Санкт-Петербург);
- Победитель «Жемчужинки» (Рязань).
Спецприз онлайн-голосования:
- «Хамелеон» (Курск).
Спецприз оргкомитета:
- «Параллель» (Рязань).
Гран-при «Черного кота-2023»:
- «Ракета» (Нижний Новгород).