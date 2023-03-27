Пашкевич рассказал, что Греков обещал ему за два месяца пребывания в СИЗО шале и Land Cruiser

Экс-замглавы администрации города Сергей Пашкевич рассказал, что бывший вице-губернатор Игорь Греков обещал ему за два месяца в СИЗО шале и Land Cruiser. Издание «Вид Сбоку» опубликовало подробный репортаж фигурантов дела «Детского питания», которые поменяли свои показания в Тамбовском суде.

Сергей Пашкевич рассказал в суде, что его пригласил работать в Рязань Игорь Греков и за каждое выполненное поручение платил премии.

«Греков дал нам задание, чтобы мы разобрались, проанализировали, собрали всю информацию по транспорту и освещению и предоставили ему. За эти действия он пообещал нам денежные выплаты. То есть, это не была какая-то установленная сумма, а это была денежная компенсация за проделанную нашу работу, зарплата, не знаю, как это назвать. В конце 2017 года за эту работу, примерно с июля по декабрь, я от Грекова получил 350 тысяч рублей в виде премии», — подчеркнул Пашкевич.

Как отметил Пашкевич, 3 февраля 2019 года в ресторане Греков сказал ему, что придется «вероятнее всего недолго посидеть».

«Почему и за кого, он мне толком не ответил. Когда немного разошлись люди, Греков сказал: „Мы же люди из 90-х. Наших товарищей сажали тогда… так что нам сейчас посидеть пять лет, раз плюнуть. Надо посидеть, потому что такая политическая ситуация. Че там, два месяца посидишь, я тебе все компенсирую, семью мы поддержим…“ Почему я поверил Грекову? Во-первых, Игорь Михайлович всегда говорил, что у него в друзьях люди из силовых блоков области, а именно — начальник УФСБ Ерофеев и еще кто-то. Ну, за два месяца шале и Land Cruiser не помешает… Согласился, скрипя зубами», — рассказал бывший замглавы администрации города на судебном заседании.

Кроме того, Сергей Пашкевич отметил, что его пребывание в заключении компенсирует Греков жене.

«Моей жене выплачивается от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Деньги передаются через Иванова Ивана, который также приехал в Рязань из Ростова с Игорем Михайловичем. Деньги получала и моя сестра на мои нужды», — приводит слова Пашкевича издание «Вид Сбоку».

Напомним, приговоры фигурантам дела вынесли в декабре 2021 года. Бывшему советнику главы администрации Рязани на общественных началах Александру Зайкину назначили восемь лет колонии строгого режима, бывшему замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу также восемь лет колонии строгого режима и бывшему советнику министра экономического развития России Павлу Пущину — восемь с половиной лет в колонии строгого режима. До этого осудили бывшего директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого. Ему назначили четыре года колонии строгого режима. Однако в январе 2022 года адвокаты осужденных и прокуратура подали апелляции. В законную силу приговор пока не вступил, все обвиняемые находятся в СИЗО.