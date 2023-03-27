Эксперт рассказал о перспективах отечественного авторынка

Антироссийские санкции изменили отечественный автомобильный рынок. Ушли многие зарубежные компании, освободив нишу новым, в первую очередь китайским, брендам.

Остались ли у дилеров какие-то запасы от европейских производителей? Как работает параллельный импорт и что все еще можно привезти из-за границы? Будет ли гарантия на такие машины или ответственность за ремонт полностью ляжет на плечи покупателя? Удалось ли российскому автопрому подняться со дна, откуда поставляют запчасти и что вообще собирают сейчас на отечественных заводах? Почему суд арестовал активы Volkswagen в России и во сколько оцениваются убытки от приостановки производства на нижегородской площадке ГАЗа? И главный вопрос — на какие марки обратить внимание тем, кто собирается купить машину?

Ответы дал автоэксперт в интервью журналисту РЗН.инфо. Подробнее читайте в разделе «Публикации».