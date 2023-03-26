В Тульской области власти прокомментировали взрыв в Киреевске

В Тульской области власти прокомментировали взрыв в Киреевске. По данным местного комитета региональной безопасности, пострадали два человека.

Двое получили ранения, три дома частично пострадали, на месте работают оперативные службы.

«Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта в Тульской области прозвучал сильный взрыв. Пострадали юноша и девушка. Позже опубликовали видео с моментом взрыва.