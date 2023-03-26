В Тульской области прозвучал сильный взрыв, образовалась воронка

В Тульской области прозвучал сильный взрыв. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По данным Телеграм-канала, взрыв произошел в поселке Киреевск. Хлопок слышали все жители населенного пункта: дрожали стены и окна. Около домов обнаружили воронку, но само жилье не пострадало.

Юношу и девушку порезало осколками стекла. По словам местных жителей, причиной произошедшего мог стать беспилотник.

Местные власти пока не комментируют ситуацию. Позже опубликовали видео с моментом взрыва.