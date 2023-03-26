В Рязанской области изменились критерии отбора для желающих отправиться на СВО

В Рязанской области изменились критерии отбора для желающих отправиться на СВО Об этом говорится в объявлениях местных военкоматов.

Если ранее заключить контракт могли рязанцы до 50-55 лет, то теперь возрастной порог повысили до 60 лет.

Кроме того, минимальный срок контракта увеличился до одного года. Раньше его можно было заключить на срок от трех месяцев.

Напомним, об увеличении набора контрактников для участия в СВО заявлял военный комиссар региона Олег Серкез.