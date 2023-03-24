В Рязанской области увеличат набор контрактников для участия в СВО

В Рязанской области увеличат набор контрактников для участия в специальной военной операции. Об этом 23 марта в эфире ГТРК «Ока» сообщил военный комиссар региона Олег Серкез.

«Обращаюсь к гражданам. Можно поступить на военную службу по контракту. Особенно, кто по зову сердца готов встать на защиту нашей Родины в ряды вооруженных сил. Вот они как раз и будут участвовать в специальной военной операции на территории сопредельного государства», — подчеркнул Серкез.

На сколько в регионе планируют увеличить число контрактников для участия в СВО, Олег Серкез в интервью ГТРК «Ока» не сказал.

Также комиссар отметил, что призывников не планируется направлять в зону боевых действий.

Ранее он заявил, что в Рязанской области весной планируют призвать около 1300 жителей.