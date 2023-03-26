США отреагировали на заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

Администрация Соединенных Штатов отреагировала на заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.

В администрации США заявили, что у них отсутствуют данные о готовности России применить ядерное оружие, а значит у США нет оснований корректировать размещение своих ядерных сил.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. О такой помощи, как рассказал Путин, его попросил Минск.