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Минобороны прокомментировало взрыв в Тульской области

Минобороны прокомментировало взрыв в Тульской области. В министерстве заявили о причастности Украины к произошедшему.

«Киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа „Стриж“ (Ту-141) в ударном исполнении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский беспилотник упал в Киреевске после того, как его навигацию вывел из строя российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 26 марта в Тульской области прозвучал сильный взрыв. Пострадали юноша и девушка. Позже опубликовали видео с моментом взрыва.