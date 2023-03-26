Киев потребовал созвать заседание СБ ООН из-за размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Киев потребовал созвать заседание СБ ООН из-за размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 26 марта пишет ТАСС со ссылкой на МИД Украины.

В ведомстве заявили, что планы России являются провокационным шагом.

«Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерной угрозе Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции. С этой целью требуем немедленно созвать внеочередное заседание СБ ООН», — говорится в тексте пресс-службы.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Эту работу намерены завершить до 1 июля.