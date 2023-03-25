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В мэрии объяснили, почему в Дягилеве утонула еще одна машина

В мэрии объяснили, почему в Дягилеве утонула еще одна машина. Комментарий администрации Рязани опубликовали 25 марта.

«Вчера [24 марта] на этом участке дороги городские службы выставили ограждение, сигнальную ленту, закрыли дорогу блоками. Неустановленными лицами блоки были отодвинуты, сигнальная лента сорвана. Дирекция благоустройства, ГОЧС выехали на место для помощи автомобилисту, повторного перекрытия дороги», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта утонула первая машина, а 25 марта — еще одна.