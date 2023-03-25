В Дягилеве ушел под воду еще один автомобиль

В субботу, 25 марта, у дягилевского военного городка утонула еще одна легковушка. Фото опубликовано в группе «ДТП. Аварии. Рязань» «ВКонтакте».

В субботу, 25 марта, у дягилевского военного городка утонула еще одна легковушка. Фото опубликовано в группе «ДТП. Аварии. Рязань» «ВКонтакте».

"Дубль два в Дягилеве, так же по направлению от поста к самолету, ограждение не помогло", — сообщает автор поста.

Напомним, днем ранее на этом же месте утонула легковушка.