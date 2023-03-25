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В деревне Скопинского района стоки канализации затопили улицы
В деревне Гумёнки Скопинского района нечистоты затопили улицы и дворы из-за прорыва канализации. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В деревне Гумёнки Скопинского района нечистоты затопили улицы и дворы из-за прорыва канализации. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Жители деревни уже полгода лишены водопроводной воды, канализационные стоки текут по всей улице Магистральной. Зловонная вода успела впитаться в почву, также в домах жителей погреба и подвалы затоплены нечистотами. В колодцах стоит грязная вода, и чтобы помыться или приготовить пищу, скопинцы вынуждены закупать воду. На это уходит около 3 000 рублей в месяц.

Подобная ситуация уже происходила три года назад, проблему не могли решить на протяжении восьми месяцев. Через два года засор произошел вновь.

По утверждению коммунальщиков, проблему вызвало половодье, рельеф местности и расположение самой деревни.,

«Ежедневно туда направляется техника нашей специализированной службы для откачивания. Откачиваются и канализационные стоки, и грунтовые, и паводковые воды, которые там скапливаются. И вывозится значительное количество этих отходов», — рассказали в отделе ЖКХ администрации Скопина.

Пока сотрудники коммунальной службы занимаются только устранением последствий. По их словам, ремонтировать часть канализационной трубы в таких погодных условиях невозможно, и это предполагает большие траты.

Напомним, неделю назад жители поселка Тюшево в Рязанском районе пожаловались на то, что «тонут в навозной жиже».