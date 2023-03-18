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Жители рязанского Тюшево пожаловались, что поселок утонул в фекалиях
Жители поселка Тюшево в Рязанском районе пожаловались на то, что «тонут в навозной жиже». Пост об этом в пятницу, 17 марта, опубликовали в соцсетях.

Жители поселка Тюшево в Рязанском районе пожаловались на то, что «тонут в навозной жиже». Пост об этом в пятницу, 17 марта, опубликовали в соцсетях.

По словам автора, поля удобряются навозом, и во время оттепели вместе со снегом «вся эта жижа течет по дорогам и дворам жителей».

«Вода в кране превратилась в нечто похожее на то, что течет по дорогам, и жутко воняет. Администрация не предпринимает никаких действий, Роспотребнадзор только посоветовал составить жалобу, и все! И это все удовольствие уже длится с понедельника», — сообщается в посте.