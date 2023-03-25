В Борках подтопило 28 приусадебных участков

В рязанском поселке Борки из-за половодья подтопило приусадебные участкки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В рязанском поселке Борки из-за половодья подтопило приусадебные участкки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу, 25 марта, в результате подъема воды в реке Оке произошло подтопление 28 приусадебных участков. Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Напомним, накануне в поселке Борки перекрыли дорогу для транспорта от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2» в связи с подтоплением.