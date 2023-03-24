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В Борках перекрыли участок дороги из-за его подтопления

В поселке Борки перекрыли дорогу для транспорта от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2» в связи с подтоплением. Об этом сообщает городская администрация.

Дирекция благоустройства в ближайшее время установит на этом месте знаки «Проезд запрещен», «Сквозной проезд запрещен», а также оградительные бетонные блоки.

На время паводка водители могут пользоваться дорогой, идущей через поселок.

Отмечается, что с 24 марта автобусы № 11 при движении в направлении «Детского сада № 45» будут ездить по сокращенному маршруту до остановки «Борки-1».

Известно также, что вскоре будет перекрыта дорога с Солотчинского шоссе к Ореховому озеру.