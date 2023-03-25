Bloomberg: в России планируют набрать 400 тысяч контрактников, чтобы избежать второй волны мобилизации

В России планируют набрать 400 тысяч контрактников, чтобы избежать второй волны мобилизации. Об этом пишет агентство Bloomberg, пишет 25 марта «Коммерсант».

По данным американского издания, регионы России получили квоты по набору 400 000 человек, поэтому начали рассылать повестки в военкоматы. Уже в военных комиссариатах россиянам предлагается стать контрактником.

Отмечается, что это позволит избежать второй волны мобилизации. Контрактников задействуют для сдерживания ожидаемого наступления ВСУ.

Ранее российские СМИ уже сообщали о подготовке к набору 400 тысяч военных в России. В Рязанской области об увеличении набора контрактников для участия в СВО заявлял военный комиссар региона Олег Серкез.