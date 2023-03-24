В Рязани рухнувшее ограждение у бывшего «Полсинаута» отремонтируют за 14,9 млн рублей

В Рязани рухнувшее осенью 2021 года ограждение у бывшего «Полсинаута» отремонтируют за 14,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление капстроительства Рязани выделило 14 миллионов 903 тысячи 451 рубль. Подрядчик в три этапа отремонтирует подпорную стену, заменит наружные сети водопровода, канализации и газоснабжения, обновит асфальт и тротуарную плитку и озеленит территорию.

Работы завершат до 25 августа.

Напомним, только спустя год, в 2022 году, после обрушения рязанское управление капстроительства приступило к обследованию состояния подпорной стены. В итоге рязанская мэрия планировала отремонтировать рухнувшее ограждение у бывшего «Полсинаута» в 2023 году за 25 млн рублей.