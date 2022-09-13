Рязанская мэрия год обещает сделать рухнувшее ограждение у бывшего «Полсинаута»

Ограждение рухнуло в октябре 2021 года.

Рязанское управление капитального строительства спустя год приступает к обследованию состояния рухнувшего ограждения-эстакады у бывшего «Полсинаута». Об этом во вторник, 13 сентября, РЗН. инфо сообщили в мэрии.

В администрации города отметили, что в настоящее время управление капитального строительства заключает договор на проведение обследования технического состояния не только разрушенной подпорной стены, но и второй стены, расположенной напротив.

«Обследование необходимо для дальнейшей разработки проектно-сметной документации на проведение восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Отметим, что в октябре 2021 года Елена Сорокина обещала, что «в ближайшее время структурные подразделения определят принадлежность этой территории и проведут ремонтные работы».