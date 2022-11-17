В Рязани рухнувшее ограждение у бывшего «Полсинаута» отремонтируют в 2023 году

На благоустройство подпорной стены мэрия потратит 25 млн рублей.

В Рязани рухнувшее ограждение у бывшего «Полсинаута» отремонтируют в 2023 году. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительной деятельности в четверг, 17 ноября.

На благоустройство подпорной стены мэрия потратит 25 млн рублей.

Напомним, 25 октября 2021 года рухнула часть ограждения-эстакады у бывшего «Полсинаута». В этот же день Елена Сорокина пообещала, что ремонтные работы проведут в ближайшее время.

Спустя год рязанское управление капитального строительства приступило к обследованию рухнувшего ограждения.