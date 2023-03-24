Рязанская полиция ищет очевидцев прошлогоднего ДТП с мотоциклом

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклом. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла 12 августа 2022 года, примерно в 10:30, в Рязани, на 198 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, 36-летний мужчина на Lada Largus врезался мотоцикл KTM — им управлял 43-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Его с травмами госпитализировали.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.