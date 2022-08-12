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В ДТП на Куйбышевском шоссе пострадал 43-летний мотоциклист из Саратова
Его госпитализировали.

Стали известны подробности аварии на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 12 августа, примерно в 10.30 в Рязани на 198 километре М5 «Урал». Там 36-летний рязанец на автомобиле Lada Largus поворачивал и столкнулся с мотоциклом «KTM КТМ 1290 SUPER ADVENTURE», которым управлял 43-летний житель Саратовской области.

Мотоциклиста госпитализировали.

Проводится проверка.

Ранее кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.