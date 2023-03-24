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Компания Leroy Merlin планирует продать все свои российские магазины

Компания Leroy Merlin планирует продать все свои российские магазины. Об этом сообщило РИА Новости.

В Рязани находится один из магазинов Leroy Merlin.

РБК со ссылкой на представителя группы компаний ADEO заявил, что российскую часть Leroy Merlin передадут локальному менеджменту. При этом отмечается, что смена владельца не повлияет на бизнес компании, все рабочие места будут сохранены.

Ранее компания неоднократно заявляла, что продолжит работу в России.