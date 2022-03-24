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СМИ: Leroy Merlin продолжит работу в России, несмотря на призыв Зеленского покинуть страну
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к французским компаниям с призывом покинуть Россию. В ответ на это группа Adeo заявила, что компания продолжит работать на территории страны.

Leroy Merlin продолжит работу в России. Об этом в среду, 23 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на французское агентство Франс Пресс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к французским компаниям с призывом покинуть Россию. В ответ на это группа Adeo заявила, что компания продолжит работать на территории страны.

«Adeo, холдинг, в который входит компания Leroy Merlin, которую… Владимир Зеленский в среду попросил, наряду с другими компаниями, покинуть Россию, ответил, что закрытие будет считаться «преднамеренным банкротством», «открывая путь к экспроприации, которая укрепит финансовые возможности России», — говорится в сообщении агентства.

Ранее компания уже заявляла, что останется на российском рынке. Adeo не будет штрафовать партнеров за недопоставки, а изменение закупочных цен рассмотрит в сокращенные сроки.