Leroy Merlin продолжит работу в России
В ООО «Леруа Мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в России) заявили, что продолжают работу и не планирует останавливать деятельность на территории России.
Leroy Merlin продолжит работу в России. Об этом пишет «
В ООО «Леруа Мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в России) заявили, что продолжают работу и не планирует останавливать деятельность на территории России.
Также сообщается, что компания не будет штрафовать партнеров за недопоставки, а изменение закупочных цен рассмотрит в сокращенные сроки.
Ранее стало известно, что cеть строительных магазинов OBI прекратит работу по всей России.