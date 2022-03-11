Leroy Merlin продолжит работу в России

В ООО «Леруа Мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в России) заявили, что продолжают работу и не планирует останавливать деятельность на территории России.

Leroy Merlin продолжит работу в России. Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на письмо компании ритейлерам.

В ООО «Леруа Мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в России) заявили, что продолжают работу и не планирует останавливать деятельность на территории России.

Также сообщается, что компания не будет штрафовать партнеров за недопоставки, а изменение закупочных цен рассмотрит в сокращенные сроки.

Ранее стало известно, что cеть строительных магазинов OBI прекратит работу по всей России.