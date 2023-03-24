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Гипермаркеты Leroy Merlin продолжат работу в России

Гипермаркеты Leroy Merlin продолжат работу в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу направления по связям с общественностью Лолу Сатторову.

По ее словам, о продаже магазинов речь не идет. «Сегодня наша управляющая компания французская Adeo объявила о намерении по передаче управления Leroy Merlin Россия текущему локальному менеджменту», — уточнила Сатторова.

Отмечается, что решение не затронет текущую работу компании. Все магазины и рабочие места сохранятся, а партнерские обязательства будут выполняться в нормальном режиме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Leroy Merlin планирует продать все свои магазины.