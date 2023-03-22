В МИД России пригрозили США контрмерами из-за полетов беспилотников

Россия будет вынуждена принять контрмеры, если США продолжит направлять беспилотники в пространство над Черным море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

По словам дипломата, Россия обеспечит собственную безопасность всеми доступными средствами.

«Никакие американские беспилотники — разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно — эту нашу решимость не могут поколебать», — сказал Сергей Рябков.

Он отметил, что дрон, потерпевший крушение на прошлой неделе, находился в зоне, где Москва ввела особый режим из-за спецоперации.

Напомним, что полет американского беспилотника MQ-9 над Черным морем зафиксировали во вторник, 14 марта.