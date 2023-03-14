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ВС США заявили о столкновении российского истребителя с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем. Об этом утверждает европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), передает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 7:03 по центральноевропейскому времени.

«Один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9», — говорится в заявлении.

Дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что до этого Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.

В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, и произошедшее привело к его «аварии и полной потере».

Инцидент прокомментировали в Минобороны.