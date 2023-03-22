В мэрии рассказали, почему перекрыли парковку для инвалидов на площади Ленина

Часть парковки на улице Краснорядской перекрыли до конца апреля. Это связано с проведением работ по благоустройству сквера около Торговых рядов. Об этом РЗН. инфо сообщили в рязанской мэрии.

Как отметили в рязанской администрации, перекрытие согласовано с ГИБДД.

«В связи с проведением работ по благоустройству Торговых рядов на ул. Краснорядской временно частично перекрыта парковка для беспрепятственного проезда спецтехники на строительную площадку. Работы ведет подрядчик МБУ „ДБГ“ по контракту в рамках городской программы по благоустройству», — рассказали в мэрии.

Напомним, рязанцы сообщили, что с 20 марта на площади Ленина перекрыли парковку для инвалидов.