В Рязани на площади Ленина перекрыли парковку для инвалидов

В Рязани на площади Ленина перекрыли парковку для инвалидов. Об этом РЗН. Инфо рассказали очевидцы. Они отметили, что работы на городской парковке начались вечером в понедельник, 20 марта. Тогда рабочие вбили колышки с цепями.

Утром во вторник, 21 марта, рязанцы, работающие в центре, не смогли припарковать машины у торговых рядов на улице Краснорядской: часть парковки оказалась перекрыта, туда же полностью попал ряд для инвалидов. Знак парковки для инвалидов замотали полиэтиленом. В итоге парковка в центре города уменьшилась приблизительно на половину, а инвалиды лишились машиномест.

В рязанской мэрии не смогли оперативно ответить о причинах перекрытия части парковки на площади Ленина. Редакция направила письменный запрос.