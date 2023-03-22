Рязанцы пожаловались на работу светофоров в Канищеве

Рязанцы пожаловались на работу светофоров на улице Бирюзова. Об этом сообщил Telegram-канал RZN_Life.

Напомним, ранее в Канищеве изменили схему движения. На улице Интернациональной при движении в сторону улицы Бирюзова разрешили левый поворот с двух полос в направлении Северной окружной дороги. Заменены дорожные знаки.

«Правильно ли настроен светофор? Почему время его работы стало 20 секунд (при повороте налево на Северную окружную?), а дополнительный направо теперь горит реже раза в три (при повороте направо на Интернациональную)», — отметили в посте.

Также пользователи пожаловались на серьезные пробки, образовавшиеся в Канищеве. «Вчера по Северной окружной час добиралась… И из Канищево сейчас пробка. С 3 квартала уже 15 минут стоим. И даже до рынка не доехали. Вот это разгрузили!!! О чём думали в администрации?!», — написали в комментариях в группе «Подслушано у Водителей Рязани».