В Рязани изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил
Изменения внесут в схему движения на перекрестках Первомайского проспекта и улицы Вокзальной, улиц Интернациональной и Бирюзова.
На улице Вокзальной при движении со стороны вокзала «Рязань-1» по правой стороне разрешат поворот направо. Также можно будет двигаться направо со средней полосы, с левой — прямо и направо.
При движении со стороны вокзала «Рязань-2» с правой полосы можно будет двигаться направо, прямо и налево, со средней полосы — только налево, с левой — только налево.
Отмечается, что изменения начнут действовать с 14 марта.
Также на улице Интернациональной при движении в сторону улицы Бирюзова будет разрешен левый поворот с двух полос в направлении Северной окружной дороги. Изменения будут действовать с 21 марта.
Дорожные знаки заменят, в режим работы светофоров внесут изменения.