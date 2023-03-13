В Рязани изменится схема движения транспорта

В Рязани изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

Изменения внесут в схему движения на перекрестках Первомайского проспекта и улицы Вокзальной, улиц Интернациональной и Бирюзова.

На улице Вокзальной при движении со стороны вокзала «Рязань-1» по правой стороне разрешат поворот направо. Также можно будет двигаться направо со средней полосы, с левой — прямо и направо.

При движении со стороны вокзала «Рязань-2» с правой полосы можно будет двигаться направо, прямо и налево, со средней полосы — только налево, с левой — только налево.

Отмечается, что изменения начнут действовать с 14 марта.

Также на улице Интернациональной при движении в сторону улицы Бирюзова будет разрешен левый поворот с двух полос в направлении Северной окружной дороги. Изменения будут действовать с 21 марта.

Дорожные знаки заменят, в режим работы светофоров внесут изменения.