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Автор поста о сломавшей ногу рязанке так и не нашел ответственных за нечищенный тротуар в Канищеве

Автор поста о сломавшей ногу рязанке так и не нашел ответственных за нечищенный тротуар в Канищеве. Сообщение об этом появилось в группе «типичная Рязань» во вторник, 21 марта.

Инцидент произошел 18 марта, женщина вышла в аптеку за лекарством и сломала ногу на тротуаре улицы Интернациональной, 23 корпус 1. Автор поста попросил помочь найти ответственных за нечищенный тротуар.

Автор поста отметил, что в тот же день их направили из ЖЭУ № 12 в администрацию, ведь именно они отвечают за этот участок.

«Итак, понедельник, послеобеденное время. Звоню в ЖЭУ, оттуда направляют в Благоустройство, оттуда в управление благоустройства, оттуда в администрацию благоустройства и тд, очень много организаций, но отвечать некому. Никто ничего не знает», — говорится в посте.

Отмечается, что автор обзвонил более 10 организаций, и лишь в последней точно так же обещали в кратчайшие сроки устранить проблему. Однако какую проблему устранят в организации так и не уточнили.

«Наступает следующий день (сегодня, 21 марта), в аптеку теперь иду я. Тротуар действительно изменил свой облик. Всё начало таять. Администрация города всё так же бездействует», — заявил автор поста.