Рязанка сломала ногу на нечищеном тротуаре в Канищеве

Автор написал, что хочет конкретики, потому что «бездействуют все»

Рязанка сломала ногу на нечищеном тротуаре в Канищеве. Пост с просьбой разобраться в инциденте появился в группе «Типичная Рязань». В посте говорится, что женщина вышла в аптеку за лекарством и сломала ногу на тротуаре улицы Интернациональной, 23 корпус 1.

Скорая помощь довезла пострадавшую до ОКБ. После этого знакомые женщины стали искать тех, кто отвечает за данный участок дороги. В управляющей компании не смогли ответить на вопрос. «Девушка просто повесила трубку», — говорится в сообщении.

Автор написал, что хочет конкретики, потому что «бездействуют все», а прохожие называют участок тротуара бардаком во всех его проявлениях.

Администрация города под постом обещала разобраться с проблемой.

Фото из группы «Типичная Рязань»