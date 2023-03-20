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В Ярославской области пятеро человек провалились под лед

В Ярославской области пятеро человек провалились под лед. Троих из них унесло течением, пишет «ПроГород».

Трагедия произошла в ночь на 20 марта недалеко от села Диево-Городищи.

В населенном пункте отдыхала компания из десяти человек, они гостили в районе. Гости решили пройти в деревню Ченцы по льду Волги. Однако лед не выдержал, и пять человек оказались в воде. Девушка смогла спастись самостоятельно, 27-летний мужчина умер в машине «скорой». Трех мужчин, предположительно 33-х, 25-ти и 28-и лет, продолжаются.

На месте работают водолазы. По словам главы Некрасовского района Павла Кулакова, выясняются обстоятельства произошедшего. В райадминистрации по поводу инцидента пройдет заседание Комиссии по ЧС. Следователи организовали доследственную проверку.