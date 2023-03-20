В Ярославской области погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов

Погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Ранее стало известно, что музыкант и его четверо приятелей провалились под лед в Ярославской области. Девушка смогла спастись самостоятельно, 27-летний мужчина умер в машине «скорой». Трое человек, среди которых был Свиргунов, считались пропавшими без вести. Позже тело музыканта нашли и опознали.

Группа Cream Soda основана в 2012 году. Она известна треками «Плачу на техно», «Сердце лед», «Никаких больше вечеринок».