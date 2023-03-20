Стало известно, как Путин отнесся к ордеру МУС на его «арест»

В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента Владимира Путина. Об этом 20 марта сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы наблюдаем большое количество откровенно враждебных настроений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», — заявил Песков.

Он пояснил, что Кремль относится к решению спокойно и продолжает работать. Также продолжает работать Путин, добавил Песков.

Напомним, 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.