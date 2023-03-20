Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой по зданию суда в Гааге

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой по зданию суда в Гааге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового „Оникса“ из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда», — написал чиновник. Он отметил, что подобную ракету сбить невозможно. Также зампред Совбеза пожелал судьям «внимательно смотреть в небо».

Напомним, международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в пятницу, 18 марта.