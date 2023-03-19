Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 76.6 0.19 18/03
ЦБ EUR 81.46 0.32 18/03
Нал. USD 76.51 / 78.14 18/03 14:30
Нал. EUR 76.51 / 78.14 18/03 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
5 745
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
46 165
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
13 377
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
17 872
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие на СВО

Владимир Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие на СВО. Об этом президент заявил интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают РИА Новости 19 марта.

Ранее Путин ответил на вопрос, почему не начал СВО в 2014 году. Президент пояснил, что в 2014 году у страны не было гиперзвукового оружия, в отличие от нынешней ситуации.

«Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», — ответил глава государства.