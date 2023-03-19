Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие на СВО

Владимир Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие на СВО. Об этом президент заявил интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают РИА Новости 19 марта.

Ранее Путин ответил на вопрос, почему не начал СВО в 2014 году. Президент пояснил, что в 2014 году у страны не было гиперзвукового оружия, в отличие от нынешней ситуации.

«Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», — ответил глава государства.