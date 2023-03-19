Путин рассказал, почему Россия не начала спецоперацию в 2014 году

Президент Владимир Путин рассказал, почему Россия не начала спецоперацию в 2014 году. Об этом 19 марта сообщает МК со ссылкой на интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент заявил, что надеялся решить вопросы мирными средствами.

«Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации… Сейчас стало ясно, что многие западные страны водили за нос по поводу того, что они хотят решить эту ситуацию мирным путем, накачивая оружием Украину и подготавливая ее к боевым действиям», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что присоединение Крыма к России в 2014 году произошло «с колес», так как Россия не могла отказать жителям республики в поддержке и защите.