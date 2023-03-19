Путин побывал в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону и провел совещание
В командном пункте Путин провел совещание вместе с Герасимовым и его заместителем Сергеем Суровикиным.
Президент Владимир Путин побывал на командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Его встретил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, об этом сообщает ТАСС.
В командном пункте Путин провел совещание вместе с Герасимовым и его заместителем Сергеем Суровикиным.
Видео с совещания опубликовало РИА Новости.
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