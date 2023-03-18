Путин прибыл в Севастополь в День воссоединения Крыма с Россией

В субботу, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, глава государства Владимир Путин приехал в Севастополь. Видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей».

В субботу, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, глава государства Владимир Путин приехал в Севастополь. Видео опубликовано в Telegram-канале « Вестей ».

В Севастополе Путину показали Школу искусств и детский центр «Корсунь» в Херсонесе. Учреждения подготовили к открытию в рамках первой очереди строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Центр «Корсунь» (филиал «Артека») предназначен для детей, приезжающих в Севастополь, чтобы познакомиться с достопримечательностями. Он может принимать сразу по 300 детей со всей страны.