Песков: Путин после визита в Мариуполь даст поручения решить проблемы местных жителей

Президент России Владимир Путин поручит решить проблемы жителей Мариуполя. Об этом 19 марта сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

По его словам, во время общения с главой государства местные жители поднимали вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления гражданства РФ и паспортов жителей России. В связи с этим Путин даст соответствующие поручения, чтобы разобраться с ситуацией.

Напомним, 19 марта президент впервые посетил Мариуполь после начала СВО.