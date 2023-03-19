Владимир Путин посетил Мариуполь

Сообщается, что это первая поездка Путина в Донбасс.

Президент Владимир Путин посетил Мариуполь. Сообщается, что это первая поездка Путина в Донбасс.

Президент России прилетел в город на вертолете и объехал несколько районов за рулем автомобиля, совершая остановки. На кадрах, опубликованных телеканалом «Россия 24», в машине с ним находится вице-премьер Марат Хуснуллин, докладывающий Путину о восстановлении города.

«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, — сообщила пресс-служба Кремля. — Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города».

СМИ сообщают, что Путин пообщался с местными жителями.