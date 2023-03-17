В Рязанской области осудили мужчину, случайно убившего сослуживца

В Рязанской области осудили мужчину, убившего по неосторожности сослуживца. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в поселке Быковская степь Кораблинского района 27 сентября 2021 года. Мужчина не убедился, что в зоне работы бункера нет посторонних, и привел в действие механизм мусоровоза. Сослуживец, находившийся внутри, получил травмы, от которых умер на месте происшествия. Очевидцы рассказывали подробности трагедии.

Мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности сослуживцу вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).Он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к одному году ограничения свободы.