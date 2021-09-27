Очевидцы рассказали подробности гибели мусорщика в Рязанской области
По словам очевидцев, у мусоровоза заклинил механизм, а погибший мужчина полез посмотреть, что случилось. В этот момент механизм «КамаАЗа» сработал и мужчина упал на асфальт.
Очевидцы рассказали подробности гибели мусорщика в Рязанской области. Трагедия произошла в понедельник, 27 сентября, около села Ключ Кораблинского района.
По словам очевидцев, у мусоровоза заклинил механизм, а погибший мужчина полез посмотреть, что случилось. В этот момент механизм «КамаАЗа» сработал и мужчина упал на асфальт.
«Ему полчерепа раскроило», — рассказал собеседник. Отмечается, что мужчине было около 30 лет.
Ранее в соцсетях появилось фото с места гибели мужчины.