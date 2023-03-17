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Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП трехлетней давности

Рязанская полиция ищет свидетелей ДТП трехлетней давности. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария случилась 10 июля 2019 года, примерно в 17:20, на 25 километре трассы «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» в Рязанском районе.

По предварительной информации, 42-летний мужчина на «ВАЗ» врезался в Audi A6, которым управлял 20-летний житель Старожиловского района. От удара иномарка наехала на 68-летнего пешехода и столкнулась с Hyundai Elantra, за рулем которой был 59-летний мужчина.

От полученных травм пешеход умер.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.